Обсуждение темы:

«В Зеленогорске агрессивный мужчина с ножом разбил смартфон бывшей жены, повредил ее "Фольксваген" и угрожал зарезать»

подозреваю, что смартфон и автомобиль были куплены на мужнины деньги. И не только они... :-))