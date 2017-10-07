Омбудсмен Петербурга раскритиковал власти за отказ согласовать акцию Навального и призвал лишить чиновников возможности творить произвол

Шишлов предложил провести в ближайшее время в ЗакСепубличные парламентские слушания на тему изменения законодательства о митингах.

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Обсуждение темы:

«Омбудсмен Петербурга раскритиковал власти за отказ согласовать акцию Навального и призвал лишить чиновников возможности творить произвол»

НЕСТОР 09.10 17:02 [ + 9 – ]

Митинги несогласованные можно проводить жителям Средней Азии и Кавказа, а местному населению низя...

Тоскливый Дятел Терпило 09.10 18:08 [ + -4 – ]

Омбудсену лучше своими прямыми обязанностями заниматься, а не лезть в большую политику, где он убогий ничего не понимает. На нары нужно смутьянов, никаких компромиссов.

graail2 09.10 19:17 [ + 4 – ]

Единственно адекватный человек во власти появился. Есть надежда...........

робин 09.10 19:43 [ + 3 – ]

нестор прав на все сто!!!