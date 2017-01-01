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«Восемь комитетов Смольного пришлось эвакуировать из-за угрозы взрывов (фото) »

Тоскливый Дятел Терпило 09.10 14:38 [ + -2 – ]

Лучшее противодействие этим лжеугрозам, вообще не обращать на них внимание. Настоящие террористы берут ответственность после содеянного, а не афишируют свои гнусные действия.