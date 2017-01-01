Мужчина, который 65 раз ударил пятью разными ножами свою жену, осужден на 9,5 лет

Трагедия произошла в феврале этого года на Маршала Казакова.

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Обсуждение темы:

«Мужчина, который 65 раз ударил пятью разными ножами свою жену, осужден на 9,5 лет»

Barabas 09.10 15:09 [ + -5 – ]

не, он 65 раз ее чпокнул в сральник)