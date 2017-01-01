В Подпорожском районе во время пьянки мужчина до смерти избил своего собутыльника

Подозреваемый арестован.

Подозреваемый арестован.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 7 октября в одном из домов по Набережной улице в деревне Хевроньино. По версии следствия, подозреваемый во время совместного распития алкогольных напитков избил своего 50-летнего знакомого руками и ногами, причинив ему телесные повреждения, повлекшие наступление смерти.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый арестован по решению суда.



"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшую пятницу в Подпорожском районе Ленинградской области во время пьянки мужчина до смерти избил руками и ногами своего собутыльника. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 7 октября в одном из домов по Набережной улице в деревне Хевроньино. По версии следствия, подозреваемый во время совместного распития алкогольных напитков избил своего 50-летнего знакомого руками и ногами, причинив ему телесные повреждения, повлекшие наступление смерти.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый арестован по решению суда."Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Лодейнопольском районе Ленобласти во время пьянки мужчина до смерти избил руками и ногами своего собутыльника.





