Госдума готовится запретить контактные зоопарки и содержание диких животных в квартирах

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«Госдума готовится запретить контактные зоопарки и содержание диких животных в квартирах»

Тоскливый Дятел Терпило 09.10 14:27 [ + -2 – ]

Действительно, очень своевременная и гуманная инициатива. Дикие животные должны жить в зоопарках, а лучше всего, на воле, в условиях дикой природы. Иначе, они утратят свою аутентичность. Исключение, я бы сделал для обезьян и крокодилов.

бармалей 09.10 15:50 [ + 4 – ]

дятел,тоскливая ты мартышка,тебя надо посадить в арбузную сетку,запомни раз и навсегда:дикое животное должно жить в естественной среде!!и только в естественной!никаких зоопарков,контактных зоопарков,станций притравки и прочей дряни быть не должно!этот закон буксует уже почти 8 лет!ну понятное дело что в ГД у нас сидят человеконенавистники,но в чем провинились животные??почему не могут ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными??