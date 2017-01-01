Госдума готовится запретить контактные зоопарки и содержание диких животных в квартирах
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Выборге жена зарезала своего 49-летнего мужа во время ссоры
- В деревне под Всеволожском убили 33-летнего мужчину выстрелом в спину
- Открытие в лечении варикоза
- Полтавченко разрешил газетными киоскам продолжить работу у станций метро
- Такси "завалило" внедорожник в центре Петербурга (фото)
- Две полосы закроют для проезда на юге КАД
- Московский райсуд Петербурга эвакуировали в день слушаний по делу о телефонном терроризме
- "Зенит" отправится в Москву на похороны Константина Сарсании
- Виталий Милонов просит признать сторонников Навального сектантами
- В Петербурге эвакуировали три вокзала и два ТЦ после анонимных звонков
- В Подпорожском районе во время пьянки мужчина до смерти избил своего собутыльника
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Действительно, очень своевременная и гуманная инициатива. Дикие животные должны жить в зоопарках, а лучше всего, на воле, в условиях дикой природы. Иначе, они утратят свою аутентичность. Исключение, я бы сделал для обезьян и крокодилов.
дятел,тоскливая ты мартышка,тебя надо посадить в арбузную сетку,запомни раз и навсегда:дикое животное должно жить в естественной среде!!и только в естественной!никаких зоопарков,контактных зоопарков,станций притравки и прочей дряни быть не должно!этот закон буксует уже почти 8 лет!ну понятное дело что в ГД у нас сидят человеконенавистники,но в чем провинились животные??почему не могут ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными??
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Tatka 13:26, 4 октября
на новости
Сколько лицемерия !!! в «В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)»