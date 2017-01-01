В Отрадном арестовали 36-летнего мужчину, который за месяц изнасиловал двух несовершеннолетних девочек

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Обсуждение темы:

«В Отрадном арестовали 36-летнего мужчину, который за месяц изнасиловал двух несовершеннолетних девочек»

Матва-Полтос 09.10 12:55 [ + 5 – ]

Ничего,если у этого гандона пышная попка,она будет рабочей..Если доживёт до освобождения..

Тоскливый Дятел Терпило 09.10 14:29 [ + -2 – ]

Если мне не изменяет память, он из племени пигмеев.