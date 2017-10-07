На одного из участников акции в Петербурге могут завести уголовное дело по статье "хулиганство"

Пьяный мужчина бросил бутылку в автозак.

Пьяный мужчина бросил бутылку в автозак. "Бумага" правозащитник Динар Идрисов. По его словам, молодой человек якобы бросил бутылку в автозак.



По данным портала, в машину ОМОНа начали бросать стеклянные бутылки в тот момент, когда бойцы начали уходить с площади перед торговым центром "Галерея". После этого сотрудники ОМОНа вернулись и увели в автозак еще несколько человек.



"Эхо Москвы" передает, что на площади находились пьяные мужчины, один из которых бросил в автозак бутылку с пивом. После этого там развязалась драка.



Корреспондент радиостанции отмечает, что, вероятно, среди участников драки были сотрудники правоохранительных органов. "Нельзя утверждать наверняка. Но потом, когда одного из них задержали, эти люди очень дружелюбно общались с полицейскими. Те, в свою очередь, пообещали, что все будет хорошо и никого не задержат. Возникло ощущение, что это были какие-то провокаторы, которые как-то связаны с центром "Э" либо с правоохранительными органами", - заявил он.



Как пишет Newsru.com, протестная акция сторонников Навального в Петербурге оказалась самой проблемной для полиции: задержания там были самыми массовыми по России. По данным "ОВД-Инфо" , всего на протестной акции в Петербурге задержали 62 человека. Между тем "Новая газета" передает о сотне задержанных.



Напомним, 7 октября, день рождения Владимира Путина, в Петербурге прошла акция протеста сторонников политика Алексея Навального. После встречи на Марсовом поле сотни человек отправились в центр города. Там начались задержания, некоторые улицы были блокированы полицейскими. Большинство задержанных отпустили после профилактических бесед.

На одного из участников протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге может быть заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), рассказал порталуправозащитник Динар Идрисов. По его словам, молодой человек якобы бросил бутылку в автозак.По данным портала, в машину ОМОНа начали бросать стеклянные бутылки в тот момент, когда бойцы начали уходить с площади перед торговым центром "Галерея". После этого сотрудники ОМОНа вернулись и увели в автозак еще несколько человек.передает, что на площади находились пьяные мужчины, один из которых бросил в автозак бутылку с пивом. После этого там развязалась драка.Корреспондент радиостанции отмечает, что, вероятно, среди участников драки были сотрудники правоохранительных органов. "Нельзя утверждать наверняка. Но потом, когда одного из них задержали, эти люди очень дружелюбно общались с полицейскими. Те, в свою очередь, пообещали, что все будет хорошо и никого не задержат. Возникло ощущение, что это были какие-то провокаторы, которые как-то связаны с центром "Э" либо с правоохранительными органами", - заявил он.Как пишет Newsru.com, протестная акция сторонников Навального в Петербурге оказалась самой проблемной для полиции: задержания там были самыми массовыми по России. По данным, всего на протестной акции в Петербурге задержали 62 человека. Между тем "Новая газета" передает о сотне задержанных.Напомним, 7 октября, день рождения Владимира Путина, в Петербурге прошла акция протеста сторонников политика Алексея Навального. После встречи на Марсовом поле сотни человек отправились в центр города. Там начались задержания, некоторые улицы были блокированы полицейскими. Большинство задержанных отпустили после профилактических бесед. Накануне акции Смольный и прокуратура Петербурга настоятельно просила горожан не участвовать в провокационном и несогласованном мероприятии.







Обсуждение темы: «На одного из участников акции в Петербурге могут завести уголовное дело по статье "хулиганство"» Тоскливый Дятел Терпило 09.10 14:34 [ + -4 – ]

По моему мнению, все участники акции нарушители и хулиганы. 2405 09.10 16:22 [ + 4 – ]

Дело шьют для отчётности. НЕСТОР 09.10 17:11 [ + 1 – ]

По моему мнению, всех участников акции надо простить и отпустить.

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