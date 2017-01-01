Дорогой внедорожник угнали у приезжей из Ульяновска в Петербурге

Стоимость иномарки составляет около 3,2 млн рублей.

Стоимость иномарки составляет около 3,2 млн рублей.



Иномарку «Тойота Ленд Крузер Прадо» в минувшие выходные угнали у 30-летней жительницы Ульяновска, передает АН «Оперативное прикрытие». По словам потерпевшей, около 17:00 в субботу, 7 октября, она припарковала машину у дома № 11/3 по проспекту Кузнецова.



Вернувшись за авто днем 8 октября, иномарки на месте она уже не обнаружила. Стоимость причиненного ущерба автовладелица оценила в 3,2 млн рублей. Внедорожник 2015 года выпуска застрахован и оборудован штатной сигнализацией.



Ведется проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Угон дорогого авто расследуют правоохранительные органы Красносельского района Петербурга.Иномарку «Тойота Ленд Крузер Прадо» в минувшие выходные угнали у 30-летней жительницы Ульяновска, передает АН «Оперативное прикрытие». По словам потерпевшей, около 17:00 в субботу, 7 октября, она припарковала машину у дома № 11/3 по проспекту Кузнецова.Вернувшись за авто днем 8 октября, иномарки на месте она уже не обнаружила. Стоимость причиненного ущерба автовладелица оценила в 3,2 млн рублей. Внедорожник 2015 года выпуска застрахован и оборудован штатной сигнализацией.Ведется проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что владелец "КИА" меньше чем за сутки самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль.







Обсуждение темы: «Дорогой внедорожник угнали у приезжей из Ульяновска в Петербурге» Barabas 09.10 14:45 [ + -1 – ]

нормально так насосала на 3 ляма

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