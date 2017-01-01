В лобовом ДТП с участием грузовика и легковушки на Обуховской Обороны пострадали три человека (фото)

По словам очевидцев, водителю фуры пришлось уйти на встречку, чтобы избежать столкновения с резко затормозившим такси.

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«В лобовом ДТП с участием грузовика и легковушки на Обуховской Обороны пострадали три человека (фото)»