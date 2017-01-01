В лобовом ДТП с участием грузовика и легковушки на Обуховской Обороны пострадали три человека (фото)
10:56, 9 октября
Тэги: дтп, авто, травмы, пострадавшие, невский район
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«В лобовом ДТП с участием грузовика и легковушки на Обуховской Обороны пострадали три человека (фото)»
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А Крестные ходы , перекрывающие Невский пр. на часы , не мешают скорым , другим службам , жителям и гостям СПб ?
Сколько лицемерия !!! в «В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)»
Сколько лицемерия !!! в «В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)»
Нет,мне кажется товарища Милонова и ему подомных,стоит вернуть в нормальный образ жителя России,с их зарплатами,медицинским обслуживанием,образованием и т.д и т.п. в «Виталий Милонов просит признать сторонников Навального сектантами»
Митинги несогласованные можно проводить жителям Средней Азии и Кавказа, а местному населению низя... в «Омбудсмен Петербурга раскритиковал власти за отказ согласовать акцию Навального и призвал лишить чиновников возможности творить произвол»
А себя признать полным дебилом однако никак не решается. ...чем, дебильнее человек, тем легче продвигается по нашей политической лестнице. в «Виталий Милонов просит признать сторонников Навального сектантами»
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