На Дворцовой задержаны порядка 20 человек, собиравшихся разбить в центре Петербурга палаточный лагерь (фото)

Обсуждение темы:

«На Дворцовой задержаны порядка 20 человек, собиравшихся разбить в центре Петербурга палаточный лагерь (фото)»

Hиф-Hиф 09.10 11:41 [ + 3 – ]

я правильно понял, что лозунги выкрикивали те, кто "неожиданно появились на площади", а господа мужественные полицейские только того и ждали и замели не их, к как раз тех, кто там разбивал палатки?

Роман Фомин 09.10 11:49 [ + -4 – ]

Правильно и сделали, разогнать дубинами провокаторов, по 10 суток надо было влепить и посадить с бомжами в обезьянник!

Тоскливый Дятел Терпило 09.10 14:31 [ + -5 – ]

Меня возмущает, что полиция семь часов безучастно наблюдала. Надо было сразу подогнать бульдозер и смести вместе с хулиганами.