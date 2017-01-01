В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)

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«В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)»

Ирина Муратова 09.10 10:23 [ + 10 – ]

А Крестные ходы , перекрывающие Невский пр. на часы , не мешают скорым , другим службам , жителям и гостям СПб ?

Сколько лицемерия !!!

Тоскливый Дятел Терпило 09.10 14:32 [ + -5 – ]

Крестные ходы благословляются свыше. А акции неповиновения властям возмутительны, позорны и как видите, вредны.

2405 09.10 16:19 [ + 6 – ]

Опять дятел вылез. Хватит позорить город.

НЕСТОР 09.10 17:13 [ + 2 – ]

Вы теперь наговорите,самим-то не противно?

graail2 09.10 19:13 [ + 5 – ]

Глупость полицаев и местных чиновников, а не протестные акции причина случившегося. Коли перекрыли город, то хоть сообщите оперативным службам. Но у власти у нас УВЫ серовы, полтавченки, умновы........................

монк-аль-ахри 09.10 21:32 [ + 3 – ]

в узколобом мозге нынешних чиновников православнутые шоу типа ходов - единственный способ борьбы с Болотной площадью.