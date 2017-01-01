В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)
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Общество
А Крестные ходы , перекрывающие Невский пр. на часы , не мешают скорым , другим службам , жителям и гостям СПб ?
Сколько лицемерия !!!
Крестные ходы благословляются свыше. А акции неповиновения властям возмутительны, позорны и как видите, вредны.
Глупость полицаев и местных чиновников, а не протестные акции причина случившегося. Коли перекрыли город, то хоть сообщите оперативным службам. Но у власти у нас УВЫ серовы, полтавченки, умновы........................
в узколобом мозге нынешних чиновников православнутые шоу типа ходов - единственный способ борьбы с Болотной площадью.
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14:29, 6 октября
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Сколько лицемерия !!! в «В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, к которой из-за протестных акций не смогла вовремя приехать скорая (фото)»