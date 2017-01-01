На лестничной клетке в доме на Гражданке мужчина нашел повешенным своего соседа

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Обсуждение темы:

«На лестничной клетке в доме на Гражданке мужчина нашел повешенным своего соседа»

Иванов1 09.10 11:10 [ + 1 – ]

Лучше бы нашел кошелек с деньгами

Barabas 09.10 13:39 [ + -1 – ]

сначала висельника долбанули в очко))))гыыы