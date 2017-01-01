Очевидцы: мальчик попал под инкассаторскую машину, когда его мать решила перебежать дорогу на красный свет (фото)

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 7 октября около 23.00 на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Белы Куна в субботу.



По предварительным данным, вВодитель 1988 года рождения на автомобиле Ford Transit в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка 2009 года рождения.

Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, отметили в ведомстве.



В сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" очевидцы рассказывают про обстоятельства случившегося. На фото видно, что наезд совершил инкассаторский фургон.







"Я сама видела это всё... Мама пошла на красный и ребенка держала за руку. ... Машина просто не успела остановиться. Она (мать. – прим.ред.) стояла со мной на светофоре, но почему-то резко решила перейти на красный. ... Ребенок отлетел на несколько метров. Водитель подбежал к нему и наорал просто на женщину. Та стояла просто в шоке и потом только подошла к ребенку", – пишет Разият и добавляет, что мать тащила мальчика за собой, а он за ней не успевал, поэтому в момент наезда оказался позади матери.



"Мать перебегала дорогу с ребёнком на красный свет. ... На момент приезда реанимации пульс был стабилен, ребёнок пришёл в себя. Водитель убедился, что ребёнку оказывают помощь, и перегородил движение машиной. Как на фото", – дополняет Татьяна. По ее словам, ребенок получил пару переломов, в остальном он "в порядке".



Напомним, ранее мы писали о том, что



В минувшие выходные во Фрунзенском районе Петербурга произошло очередное серьезное ДТП с участие пешехода. В результате наезда юный пешеход был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 7 октября около 23.00 на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Белы Куна в субботу.По предварительным данным, вВодитель 1988 года рождения на автомобиле Ford Transit в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка 2009 года рождения.Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, отметили в ведомстве.В сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" очевидцы рассказывают про обстоятельства случившегося. На фото видно, что наезд совершил инкассаторский фургон."Я сама видела это всё... Мама пошла на красный и ребенка держала за руку. ... Машина просто не успела остановиться. Она (мать. – прим.ред.) стояла со мной на светофоре, но почему-то резко решила перейти на красный. ... Ребенок отлетел на несколько метров. Водитель подбежал к нему и наорал просто на женщину. Та стояла просто в шоке и потом только подошла к ребенку", – пишет Разият и добавляет, что мать тащила мальчика за собой, а он за ней не успевал, поэтому в момент наезда оказался позади матери."Мать перебегала дорогу с ребёнком на красный свет. ... На момент приезда реанимации пульс был стабилен, ребёнок пришёл в себя. Водитель убедился, что ребёнку оказывают помощь, и перегородил движение машиной. Как на фото", – дополняет Татьяна. По ее словам, ребенок получил пару переломов, в остальном он "в порядке".Напомним, ранее мы писали о том, что в Колпино неизвестный водитель ВАЗа сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП







Обсуждение темы: «Очевидцы: мальчик попал под инкассаторскую машину, когда его мать решила перебежать дорогу на красный свет (фото) » Hиф-Hиф 09.10 11:52 [ + 0 – ]

#его мать покарать!

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