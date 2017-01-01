Смольный и прокуратура призывают петербуржцев не поддаваться на провокации и не ходить на митинг 7 октября
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Общество
Если акцию власти не согласовали, значит идти на нее это преступление. Подумайте о последствиях и воздержитесь.
Петербуржцам на митинг нельзя,а жителям Средней Азии и Кавказа пожалуйста,в любое время.
"Попытки собраться на данных площадках в рамках несогласованного мероприятия будут являться прямым нарушением законодательства."
С какого перепуга нельзя пройтись по Дворцовой площади или по центру города? Что совсем уже ляшки обоссали? Не воруйте и будет вам счастье, не надо жуть в скафандрах нагонять в центр и людей пугать. Все ваши предупреждения только злят людей. V
недавно кауказ сбежался на площадь и ничего это можно, а тут своих горожан бояться суки!! лично я пойду погуляю там где хочу, это мой город, я тут родился!!
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Tatka 13:26, 4 октября
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