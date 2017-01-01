Смольный и прокуратура призывают петербуржцев не поддаваться на провокации и не ходить на митинг 7 октября

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«Смольный и прокуратура призывают петербуржцев не поддаваться на провокации и не ходить на митинг 7 октября»

Серго 83 06.10 17:02 [ + 2 – ]

Власть боится 1 человека с 1 миллионом подписчиков на ютюбе.

dexter 06.10 17:04 [ + 3 – ]

А в чём провокация то?

Тоскливый Дятел Терпило 06.10 17:07 [ + -4 – ]

Если акцию власти не согласовали, значит идти на нее это преступление. Подумайте о последствиях и воздержитесь.

НЕСТОР 06.10 17:24 [ + 5 – ]

Петербуржцам на митинг нельзя,а жителям Средней Азии и Кавказа пожалуйста,в любое время.

арнольд питерский 06.10 17:45 [ + 2 – ]

Какая к черту провокация? Забздели суки!!!

Niki Santoro 06.10 18:19 [ + 2 – ]

"Попытки собраться на данных площадках в рамках несогласованного мероприятия будут являться прямым нарушением законодательства."

С какого перепуга нельзя пройтись по Дворцовой площади или по центру города? Что совсем уже ляшки обоссали? Не воруйте и будет вам счастье, не надо жуть в скафандрах нагонять в центр и людей пугать. Все ваши предупреждения только злят людей. V

робин 06.10 19:25 [ + 1 – ]

недавно кауказ сбежался на площадь и ничего это можно, а тут своих горожан бояться суки!! лично я пойду погуляю там где хочу, это мой город, я тут родился!!

Hеzнайка. 06.10 19:29 [ + 0 – ]

ну сходи 4мошник