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«Виталий Милонов намерен законодательно запретить смену пола в России»

Тоскливый Дятел Терпило 06.10 17:05 [ + -1 – ]

Здравая инициатива. Зачем идти вопреки воли Божьей! Я бы даже косметические операции запретил. Предложения Виталия Валентиновича всегда отвечают чаяниям и нуждам подавляющего большинства населения.