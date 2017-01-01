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За 70-летней пассажиркой "КИА", пострадавшей в ДТП на КАД, прилетал вертолет

15:43
Тэги: дтп, авто, травмы, кад, выборгский район, пробки, вертолет
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Тэги: дтп, авто, травмы, кад, выборгский район, пробки, вертолет
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А ведь такие водители у нас маршрутки водят... в «Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)»
06.10 11:28 дак ты и выплачивай чепушило в «Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)»
Да чего там в мире.Газпрому ведь не жалко народных денег.При этом строительстве,конечно не забыли и себя.Люди в бараках все еще живут. в «"Лахта Центр" стал самым высоким небоскребом Европы (видео)»
почему не разбудили всех и не вывели из автобуса? в «Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)»
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