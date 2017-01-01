Угонщики похитили новый "Мерседес" за 5 млн рублей и бросили его в лесу у трассы "Скандинавия"

Теперь следователям предстоит выяснить, почему воры так спешно расстались с наживой.

Теперь следователям предстоит выяснить, почему воры так спешно расстались с наживой.



Как сообщает «Фонтанка.ру», 5 октября областные полицейские прибыли по сообщению оператора компании, обеспечивающей безопасность автомобилей, на 77-й километр трассы «Скандинавия». Там в лесу они обнаружили серый Мерседес GLE 400 2017 года выпуска. Им не составило труда выяснить, что несколько часов назад иномарка была угнана из Петроградского района, а фактическим владельцем является обеспеченная молодая женщина из Петербурга.



Как стало известно 47News, эксперт ГУ МВД снял в салоне отпечатки следов пальцев рук и микрочастицы с материи на сиденьях. Элитную иномарку ценой в пять миллионов рублей эвакуировали. Теперь следователям предстоит выяснить, почему угонщики так спешно расстались с наживой.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Только что угнанную в Санкт-Петербурге дорогостоящую иномарку обнаружили в лесу Выборгского района Ленинградской области.Как сообщает «Фонтанка.ру», 5 октября областные полицейские прибыли по сообщению оператора компании, обеспечивающей безопасность автомобилей, на 77-й километр трассы «Скандинавия». Там в лесу они обнаружили серый Мерседес GLE 400 2017 года выпуска. Им не составило труда выяснить, что несколько часов назад иномарка была угнана из Петроградского района, а фактическим владельцем является обеспеченная молодая женщина из Петербурга.Как стало известно 47News, эксперт ГУ МВД снял в салоне отпечатки следов пальцев рук и микрочастицы с материи на сиденьях. Элитную иномарку ценой в пять миллионов рублей эвакуировали. Теперь следователям предстоит выяснить, почему угонщики так спешно расстались с наживой.Напомним, ранее мы писали о том, что владелец "КИА" меньше чем за сутки самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль.





