Угонщики похитили новый "Мерседес" за 5 млн рублей и бросили его в лесу у трассы "Скандинавия"
19:51
Тэги: угоны, авто, петроградка, ленобласть
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Дятел, чет ты попутал, МЫ никого не приглашали... в «Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)»
А ведь такие водители у нас маршрутки водят... в «Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)»
06.10 11:28 дак ты и выплачивай чепушило в «Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)»
Да чего там в мире.Газпрому ведь не жалко народных денег.При этом строительстве,конечно не забыли и себя.Люди в бараках все еще живут. в «"Лахта Центр" стал самым высоким небоскребом Европы (видео)»
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