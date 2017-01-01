«В Сети появилось видео момента столкновения двух "Опелей" на Народной улице и чудесного спасения пешехода»

В Сети появилось видео серьезного ДТП с участием двух легковушек, которое накануне вечером произошло в Невском районе Петербурга. В результате столкновения двух иномарок пешеход, оказавшийся в зоне бедствия, не пострадал лишь чудом.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 5 октября около 22.40 на перекрёстке Народной улицы и проспекта Большевиков. 39-летний водитель «Опеля Зафиры» не предоставил преимущество и совершил столкновение с «Опелем Меривой» под управлением 56-летнего мужчины.В результате аварии водитель «Зафиры» получил тяжёлые травмы, водитель «Меривы» – средней степени тяжести. Оба были госпитализированы в больницу.Момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на Народной. Видео выложено в группе «Питер решает» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что тёмный автомобиль, как и утверждали очевидцы (по их словам, это была «Мерива»), едет со стороны путепровода «Нева», похоже, на свой красный свет, а светлый (по словам очевидцев, «Зафира») движется по кольцу.Видеозапись впечатляет ещё одной деталью, о которой тоже рассказывали люди: как чудесно повезло пешеходу. Он начал переходить дорогу, судя по всему, ещё на свой зелёный, но когда дошёл до разделительной полосы, ему уже горел красный, и он остался там. Неуправляемые машины летели прямо на него, на него же падал оборванный электрический провод от срубленного светофора. Но человек остался цел.