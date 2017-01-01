В Петербурге будут судить мужчину, который на улице Мира во время конфликта избил молотком по голове незнакомца

К счастью, действия буйного гражданина пресекли сотрудники полиции. К счастью, действия буйного гражданина пресекли сотрудники полиции.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, по версии следствия, 11 августа 2017 года около одного из домов по улице Мира, 35-летний обвиняемый в ходе ссоры с ранее незнакомым ему 29-летним местным жителем, несколько раз ударил его молотком по голове.



Злоумышленник свой умысел на убийство до конца не довел, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление. Кроме того, его действия были пресечены полицейскими, которые вызвали скорую. Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге будут судить мужчину, который летом этого года во время конфликта несколько раз ударил поголове незнакомого мужчину. К счастью, действия буйного гражданина пресекли сотрудники полиции.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, по версии следствия, 11 августа 2017 года около одного из домов по улице Мира, 35-летний обвиняемый в ходе ссоры с ранее незнакомым ему 29-летним местным жителем, несколько раз ударил его молотком по голове.Злоумышленник свой умысел на убийство до конца не довел, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление. Кроме того, его действия были пресечены полицейскими, которые вызвали скорую. Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Напомним, ранее мы писали о том, что на Васильевском острове мужчина чуть не убил соперника доской для игры в нарды.







Обсуждение темы: «В Петербурге будут судить мужчину, который на улице Мира во время конфликта избил молотком по голове незнакомца» Тоскливый Дятел Терпило 06.10 14:28 [ + 0 – ]

После таких сообщений невольно задумаешься, а не носить ли с собой, помимо травматов, еще и топор.

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