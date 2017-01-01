В Петербурге мужчина, до смерти избивший своего оппонента, 5 лет проведет в колонии строгого режима

Подсудимый признал вину в совершении преступления. Подсудимый признал вину в совершении преступления.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, трагедия произошла в мае 2016 года. По версии следствия, мужчина на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес потерпевшему не менее 11 ударов кулаками по голове и туловищу, в результате чего наступила смерть последнего.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подсудимый признал вину в совершении преступления.



В результате суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.



Напомним, В Петроградском районе Петербурга суд вынес приговор в отношении местного жителя, который во время ссоры до смерти избил своего оппонента.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, трагедия произошла в мае 2016 года. По версии следствия, мужчина на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес потерпевшему не менее 11 ударов кулаками по голове и туловищу, в результате чего наступила смерть последнего.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подсудимый признал вину в совершении преступления.В результате суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.Напомним, в начале сентября жительница Ломоносова едва не зарезала своего мужа-инвалида.







Обсуждение темы: «В Петербурге мужчина, до смерти избивший своего оппонента, 5 лет проведет в колонии строгого режима» НЕСТОР 06.10 19:43 [ + 0 – ]

В СССР за такие дела давали 15 лет строгача.

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