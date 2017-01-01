Начальник участка утилизации взрывчатых материалов 1,5 года проведет в колонии-поселении: во время работ погибли четверо его подчиненных

Еще один получил тяжелые травмы.

Еще один получил тяжелые травмы.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в сентябре 2016 года. Начальник участка утилизации «Туганы» на территории площадки утилизации взрывчатых материалов одной из войсковых частей в поселке Туганы при осуществлении руководства работ по утилизации изделий, допустил нарушение правил безопасности.



"В соответствии с технологическим регламентом, запрещается самостоятельно извлекать на рабочем месте запальные стаканы и детонирующие устройства. В результате допущенных нарушений произошел хлопок снаряда, погибло четверо работников, одному работнику причинен тяжкий вред здоровью", - отметили в ведомстве.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Приговором суда, виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселения.



Напомним, ранее мы писали о том, что Суд Кингисеппского района Ленинградской вынес приговор в отношении начальник участка утилизации «Туганы», из-за халатности которого во время утилизации осколочно-фугасных снарядов погибли четыре человека.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в сентябре 2016 года. Начальник участка утилизации «Туганы» на территории площадки утилизации взрывчатых материалов одной из войсковых частей в поселке Туганы при осуществлении руководства работ по утилизации изделий, допустил нарушение правил безопасности."В соответствии с технологическим регламентом, запрещается самостоятельно извлекать на рабочем месте запальные стаканы и детонирующие устройства. В результате допущенных нарушений произошел хлопок снаряда, погибло четверо работников, одному работнику причинен тяжкий вред здоровью", - отметили в ведомстве.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Приговором суда, виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселения.Напомним, ранее мы писали о том, что на Синявинских высотах водитель-поисковик подорвался на противотанковой мине.





