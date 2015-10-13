Обсуждение темы:

«Историка из Петербурга признали лучшим учителем России – 2017»

Век учись и все равно дураком помрешь.

По поводу Шагалова:языковые программы обучения являются категорически неэффективными, их КПД не больше, чем у паровой машины Уатта.