В Ленобласти во время пьянки мужчина до смерти избил руками и ногами своего собутыльника

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 4 октября в одной из квартир дома п/ст. Оять во время распития спиртных напитков между знакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил потерпевшего руками и обутыми ногами. Потерпевший впоследствии скончался на месте происшествия.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан.



"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.



Напомним,

В минувшую среду в Лодейнопольском районе Ленинградской области было обнаружено тело 50-летнего мужчины с телесными повреждениями. Как выяснилось, местный житель погиб во время драки со своим собутыльником.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 4 октября в одной из квартир дома п/ст. Оять во время распития спиртных напитков между знакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил потерпевшего руками и обутыми ногами. Потерпевший впоследствии скончался на месте происшествия.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.Напомним, в начале сентября жительница Ломоносова едва не зарезала своего мужа-инвалида.





