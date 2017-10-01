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Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)

11:15
Тэги: дтп, авто, железная дорога, смерть, травмы, пострадавшие, мигранты, транспорт
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Тэги: дтп, авто, железная дорога, смерть, травмы, пострадавшие, мигранты, транспорт
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Общество
Обсуждение темы:
«Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)»
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арнольд питерский 06.10 11:24 [ + 1 ]

Жаль что не все приматы здохли

Тоскливый Дятел Терпило 06.10 11:28 [ + -3 ]

Предлагаю объявить 3-х дневный траур по погибшим и выплатить компенсацию в размере 5 млн. руб семьям погибших и 3-х млн. пострадавших. Это ужасная трагедия. Мы в ответе за тех, кого приглашаем.

арнольд питерский 06.10 11:34 [ + 7 ]

06.10 11:28 дак ты и выплачивай чепушило

Неzнайка. 06.10 12:04 [ + 5 ]

А ведь такие водители у нас маршрутки водят...

Неzнайка. 06.10 12:05 [ + 9 ]

Дятел, чет ты попутал, МЫ никого не приглашали...

Hиф-Hиф 06.10 13:53 [ + 2 ]

почему не разбудили всех и не вывели из автобуса?

Всего комментариев - 6

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Дятел, чет ты попутал, МЫ никого не приглашали... в «Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)»
06.10 11:28 дак ты и выплачивай чепушило в «Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)»
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