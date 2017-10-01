Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)

Автобус с казахстанскими номерами перевозил граждан Узбекистана и заглох на переезде.

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Обсуждение темы:

«Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)»

арнольд питерский 06.10 11:24 [ + 1 – ]

Жаль что не все приматы здохли

Тоскливый Дятел Терпило 06.10 11:28 [ + -3 – ]

Предлагаю объявить 3-х дневный траур по погибшим и выплатить компенсацию в размере 5 млн. руб семьям погибших и 3-х млн. пострадавших. Это ужасная трагедия. Мы в ответе за тех, кого приглашаем.

арнольд питерский 06.10 11:34 [ + 7 – ]

06.10 11:28 дак ты и выплачивай чепушило

Неzнайка. 06.10 12:04 [ + 5 – ]

А ведь такие водители у нас маршрутки водят...

Неzнайка. 06.10 12:05 [ + 9 – ]

Дятел, чет ты попутал, МЫ никого не приглашали...