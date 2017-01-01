"Лахта Центр" стал самым высоким небоскребом Европы (видео)
10:31
Тэги: строительство, газпром, рекорды
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Общество
Обсуждение темы:
«"Лахта Центр" стал самым высоким небоскребом Европы (видео)»
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Тоскливый Дятел Терпило 06.10 10:54 [ + -4 – ]
Быстрее, выше, сильнее: главные критерии успешности государства. Интересно, а Вавилонская башня какой высоты была?
Всего комментариев - 2
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И этим придуркам ещё и зарплату платят. в «Виталий Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к "письке дьявола"»
Дааааа, дятел по сравнению с милошей просто неудачливый комик...
Писька дьявола....он бутиратом спагетти что ли поливает??? в «Виталий Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к "письке дьявола"»
Писька дьявола....он бутиратом спагетти что ли поливает??? в «Виталий Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к "письке дьявола"»
Да у них вся дума обдолбашей,нормальный человек такие тупые законы не придумает.И главное наркоманов а не тех скотов которые эти наркотики продают. в «Виталий Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к "письке дьявола"»
Дятел, чет ты попутал, МЫ никого не приглашали... в «Поезд из Петербурга снес на переезде во Владимирской области автобус с мигрантами: более 15 погибших (фото, видео)»
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