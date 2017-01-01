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«"Лахта Центр" стал самым высоким небоскребом Европы (видео)»

Vova 1965 06.10 12:15 [ + 6 – ]

Да чего там в мире.Газпрому ведь не жалко народных денег.При этом строительстве,конечно не забыли и себя.Люди в бараках все еще живут.