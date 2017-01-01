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«Люлька с рабочим из Киргизии упала с 11-го этажа на Петроградке: мужчина погиб »

Тоскливый Дятел Терпило 06.10 10:52 [ + -1 – ]

Мы вновь не устаем повторять, что необходимо принять закон, защищающий жизнь и здоровье мигрантов-строителей, однако наши призывы остаются без внимания. Каждая стройка оплачивается кровью мигрантов.