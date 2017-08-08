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Полиция просит помощи в поимке маньяка, который орудует на территории нескольких регионов России (фото)

19:49
Тэги: нападения, изнасилование, следствие, поиск, розыск
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Тэги: нападения, изнасилование, следствие, поиск, розыск
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И этим придуркам ещё и зарплату платят. в «Виталий Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к "письке дьявола"»
дятел иди накуй к своим чуркобесам,подстилка,а по делу чернозадые твари борзеют с каждым днем все больше и больше,не пора ли на них охоту объявить? в «Южанин устроил разборки на Софийской овощебазе, угрожая женщине-бухгалтеру »
САмое интересное то что этого депутата выбирал народ которому он пообещал рабочие места,и слово сдержал до наоборот дал работу мигрантам а своих избирателей как всегда кинул,это в ЕР закономерно в «В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину»
Дааааа, дятел по сравнению с милошей просто неудачливый комик...
Писька дьявола....он бутиратом спагетти что ли поливает??? в «Виталий Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к "письке дьявола"»
Жуткие обычаи в мире приматов! в «Уроженец Дагестана задушил и сжег собутыльника в Уманском переулке. Подробности»
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