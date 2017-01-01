Виталий Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к "письке дьявола"

"Всю страну надо проверить на наркотики: с 8 до 99 лет!" - отметил депутат.

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«Виталий Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к "письке дьявола"»

НС 05.10 17:01 [ + 10 – ]

И этим придуркам ещё и зарплату платят.

Неzнайка. 05.10 17:03 [ + 8 – ]

Дааааа, дятел по сравнению с милошей просто неудачливый комик...

Писька дьявола....он бутиратом спагетти что ли поливает???

смерч 05.10 18:27 [ + 4 – ]

Да у них вся дума обдолбашей,нормальный человек такие тупые законы не придумает.И главное наркоманов а не тех скотов которые эти наркотики продают.

монк-аль-ахри 05.10 21:27 [ + 0 – ]

виталик всякую муйню начинает нести, как только чувствует, что о нем, придурке, забывать начинают. А свою голую ж*пу на велосипеде он так и не показал!