На 6-ой Советской 22-летний парень одним ударом отправил на тот свет 43-летнего мужчину
19:20
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Полиция просит помощи в поимке маньяка, который орудует на территории нескольких регионов России (фото)
- На Кольцова задержали молодую пару, делающую во дворе дома закладки с гашишом
- Открытие в лечении варикоза
- В Выборге 21-летний парень с ружьем угрожал оппоненту убийством
- Эко-активисты надели на петербургского Чижика-Пыжика противогаз (фото)
- Под Киришами бесследно исчез 60-летний председатель садоводства, переживающий личную драму
- В пятницу Петербург окутает туман, а в выходные - дождь
- Виталий Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к "письке дьявола"
- Пять автомобилей сошлись в ДТП на проспекте Энгельса (фото)
- В ДТП с участием маршрутки, автобуса и легковушки на севере Петербурга пострадали четыре человека. Подробности
- На Суворовском Volkswagen Polo покалечил женщину-пешехода (фото)
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
18:03, 26 сентября
В Ленобласти мужчина, который бросил оземь 8-летнего мальчика, ранее избившего его сына, стал фигурантом уголовного дела
В Петербурге задержана владелица карликового пинчера, ударившая ногой трехлетнего ребенка на детской площадке. Подробности
В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину (7/+7)
Разбойник, угрожавший сотрудницам микрофинансовых организаций гранатой и ножом, три года проведет в колонии (8/+0)
СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье (14/+0)
13:37, 4 октября Хозяек своры нападавших на детей собак отдадут под суд в Петербурге (3/+3)
13:05, 4 октября В Петербурге начнут штрафовать за продажу вейпов подросткам (1/+1)
13:04, 4 октября В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину (7/+7)
09:11, 4 октября Домашние роды на Солидарности обернулись смертью двух новорожденных (5/+5)
15:15, 3 октября Петербург 4 октября перейдет на постоянное отопление (3/+0)
14:24, 3 октября Академик РАН Дубина возглавил комитет по здравоохранению Петербурга (2/+0)
Подписка
на новости
на новости
И этим придуркам ещё и зарплату платят. в «Виталий Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к "письке дьявола"»
дятел иди накуй к своим чуркобесам,подстилка,а по делу чернозадые твари борзеют с каждым днем все больше и больше,не пора ли на них охоту объявить? в «Южанин устроил разборки на Софийской овощебазе, угрожая женщине-бухгалтеру »
САмое интересное то что этого депутата выбирал народ которому он пообещал рабочие места,и слово сдержал до наоборот дал работу мигрантам а своих избирателей как всегда кинул,это в ЕР закономерно в «В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину»
Дааааа, дятел по сравнению с милошей просто неудачливый комик...
Писька дьявола....он бутиратом спагетти что ли поливает??? в «Виталий Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к "письке дьявола"»
Писька дьявола....он бутиратом спагетти что ли поливает??? в «Виталий Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к "письке дьявола"»
5
5
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.