В ДТП с участием маршрутки, автобуса и легковушки на севере Петербурга пострадали четыре человека. Подробности

Аварию спровоцировал водитель Toyota. Аварию спровоцировал водитель Toyota.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 5 октября около 7 часов утра в районе дома 52 по проспекту Науки. Мужчина на автомобиле Toyota столкнулся с попутным автобусом «ПАЗ», который от удара врезался в автобус «Волжанин».







В результате аварии, по информации дорожной полиции, травмы средней степени тяжести получил водитель второго автобуса и трое его пассажиров.



Напомним, ранее сообщалось, что

Стали известны подробности утреннего ДТП с участием маршрутки и автобуса которое произошло в Калининском районе Петербурга. Как выяснилось, в аварии принял участие ще один автомобиль - легковушка.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 5 октября около 7 часов утра в районе дома 52 по проспекту Науки. Мужчина на автомобиле Toyota столкнулся с попутным автобусом «ПАЗ», который от удара врезался в автобус «Волжанин».В результате аварии, по информации дорожной полиции, травмы средней степени тяжести получил водитель второго автобуса и трое его пассажиров.Напомним, ранее сообщалось, что маршрутка проехала по улице Руставели на «красный» и врезалась в автобус №133, ехавший по кругу.





