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«За сбитого насмерть 25-летнего пешехода суд приговорил водителя "Ниссана" к 1,5 годам условно»

Тоскливый Дятел Терпило 05.10 15:02 [ + 0 – ]

Вообще, наказания водителям за гибель пешеходов выглядят на редкость гуманными. Чем это можно объяснить, я пока не понимаю.