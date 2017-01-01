«Капибара из Перми поселилась в Ленинградском зоопарке»

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Общество
Даже для калибары нашли место с бассейном, а для мигрантов подходящих условий создать не могут.
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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18:03, 26 сентября
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Два игрока русских.
И похихикал с них.
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