Пожилая петербурженка отдала мошеннику 160 тысяч за поддельные БАДы
11:15
Тэги: мошенничество, лекарства, медицина, кировский район, кража
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Вот она лживая, ненасытная, воровская натура депутатиков и к ним примазывающихся. в «В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину»
Больше прикололо , как он футбол подстебнул, что "Зенит" -это не российский футбол, а футбол "легионеров".
Два игрока русских.
И похихикал с них.
в «Путин раскритиковал Полтавченко за нехватку ледовых арен в Петербурге»
Два игрока русских.
И похихикал с них.
в «Путин раскритиковал Полтавченко за нехватку ледовых арен в Петербурге»
Автолядю на зону! Лет на пять. И ту сволочь, которая ее отмазала, туда же. в «В Ленобласти автоледи получила три года условно за смерть скутериста»
жалкая вонючая власть, всего боится..жирные курдюки ссут народа... в «В Петербурге задержали координатора штаба Алексея Навального (фото)»
САмое интересное то что этого депутата выбирал народ которому он пообещал рабочие места,и слово сдержал до наоборот дал работу мигрантам а своих избирателей как всегда кинул,это в ЕР закономерно в «В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину»
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