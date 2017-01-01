Южанин устроил разборки на Софийской овощебазе, угрожая женщине-бухгалтеру
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Общество
Продажа овощей и фруктов это очень деликатный бизнес, который требует безупречной честности и прозрачности. Очевидно, что контингент клиентов представляет собой весьма специфическую публику, которая не терпит малейших отклонений от принятого кодекса. Поэтому, реакция мужчины вполне обоснована и адекватна, учитывая южный темперамент.
Сумма ущерба соответствует принятым в юридической практике нормам. Бухгалтеру не на что обижаться, могло быть и хуже.
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
дятел иди накуй к своим чуркобесам,подстилка,а по делу чернозадые твари борзеют с каждым днем все больше и больше,не пора ли на них охоту объявить?
Южанин это кто? Житель южного полюса? Кошмааааааар пингвины нападают на людееей!!!
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