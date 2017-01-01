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Висельника сняли с дерева в парке Александрино

10:24
Тэги: самоубийство, смерть, кировский район
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Тэги: самоубийство, смерть, кировский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Висельника сняли с дерева в парке Александрино»
Новые в начале | Новые в конце
Тоскливый Дятел Терпило 05.10 11:20 [ + -1 ]

А на каком расстоянии он висел от земли?

Неzнайка. 05.10 12:13 [ + 2 ]

05.10 11:20
А тебе зачем? Тоже хочешь?

Артём Чудков 05.10 13:50 [ + 0 ]

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

Всего комментариев - 3

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Вот она лживая, ненасытная, воровская натура депутатиков и к ним примазывающихся. в «В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину»
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Два игрока русских.
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