Станцию метро "Улица Дыбенко" закрывали из-за бесхозных вещей
09:15
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Общество
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Вот она лживая, ненасытная, воровская натура депутатиков и к ним примазывающихся. в «В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину»
Задолбала толерантная редакция комменты удалять.. в «Неудачный секс в центре Петербурга привел юную приезжую на больничную койку»
Чта-а-а?!! Нарушила правила, убила человека и получила три года условно?!!
Это что, дочка какого-то чиновника? в «В Ленобласти автоледи получила три года условно за смерть скутериста»
Это что, дочка какого-то чиновника? в «В Ленобласти автоледи получила три года условно за смерть скутериста»
Гребаное кривосудие, за кражу мешка картошки могут дать пять лет зоны, а за убийство на дороге самое строгое наказание это колония поселение и то в очень редких показательных случаях . в «В Ленобласти автоледи получила три года условно за смерть скутериста»
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