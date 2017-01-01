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«Путин раскритиковал Полтавченко за нехватку ледовых арен в Петербурге»

Фрекен Бок 04.10 17:41 [ + 4 – ]

Больше прикололо , как он футбол подстебнул, что "Зенит" -это не российский футбол, а футбол "легионеров".

Два игрока русских.

И похихикал с них.



