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В Коммунаре бабушка похитила семилетнего внука с тренировки и увезла Башкортостан

16:18, 4 октября
Тэги: дети, семья, Гатчинский район, ленобласть, похищение
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Тэги: дети, семья, Гатчинский район, ленобласть, похищение
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Общество
Обсуждение темы:
«В Коммунаре бабушка похитила семилетнего внука с тренировки и увезла Башкортостан»
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Тоскливый Дятел Терпило 04.10 17:08 [ + -3 ]

Похищение по-башкирски. Высокая нравственность и завидная мораль.

Hиф-Hиф 04.10 21:54 [ + 1 ]

башкортостанскую бабку -- к ответу!

Всего комментариев - 2

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