В Петербурге задержали рецидивиста, который украл сейф из магазина электронных сигарет и пытался его вскрыть на глазах у стражей порядка

При виде сотрудников Росгвардии злоумышленник попытался скрыться в парке.

При виде сотрудников Росгвардии злоумышленник попытался скрыться в парке.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , рано утром 4 октября во время патрулирования бойцы Росгвардии у дома 1 по Лиственной улице увидели припаркованный автомобиль, рядом с которым находился мужчина, пытавшийся с помощью фомки вскрыть сейф.



Заметив приближающийся патрульный автомобиль, злоумышленник побежал в сторону парка Сосновка, однако далеко уйти не смог и был задержан стражами порядка и доставлен в отдел полиции.



Как выяснилось, сейф был чуть ранее украден из магазина электронных сигарет, расположенного на Гражданском проспекте.



Задержанный, ранее судимый за преступление, предусмотренное статьей 158 (кража) УК РФ, был доставлен в 36 отдел полиции, а затем передан в 6 отдел полиции Калининского района. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, Сегодня рано утром в Калининском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал 48-летнего рецидивиста, который совершил кражу сейфа из магазина.Как сообщает, рано утром 4 октября во время патрулирования бойцы Росгвардии у дома 1 по Лиственной улице увидели припаркованный автомобиль, рядом с которым находился мужчина, пытавшийся с помощью фомки вскрыть сейф.Заметив приближающийся патрульный автомобиль, злоумышленник побежал в сторону парка Сосновка, однако далеко уйти не смог и был задержан стражами порядка и доставлен в отдел полиции.Как выяснилось, сейф был чуть ранее украден из магазина электронных сигарет, расположенного на Гражданском проспекте.Задержанный, ранее судимый за преступление, предусмотренное статьей 158 (кража) УК РФ, был доставлен в 36 отдел полиции, а затем передан в 6 отдел полиции Калининского района. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, в начале сентября в Выборге сотрудники полиции задержали трех молодых людей, которые подозреваются в серии краж велосипедов из парадных домов и угоне автомобиля летом этого года.





