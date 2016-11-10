В октябре в Петербурге можно будет увидеть сближение Марса, Венеры и Меркурия

Первое сближение будет уже завтра, 5 октября.

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Обсуждение темы:

«В октябре в Петербурге можно будет увидеть сближение Марса, Венеры и Меркурия»

смерч 04.10 19:26 [ + 0 – ]

Опять издеваются.При такой облачности самолёт невидно а они Марс..Юпитер