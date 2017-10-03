В Петербурге задержали координатора штаба Алексея Навального (фото)

Полину Костылеву, координатора штаба Навального в СПБ, только что задержали . #7октября очень пугает. pic.twitter.com/exyUbJUxzl — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 3 октября 2017 г.

В Петербурге задержана координатор городского штаба Алексея Навального Полина Костылева за четыре дня до митинга-встречи с оппозиционным кандидатом на пост президента РФ. На Костылеву составили протокол, сообщается на странице петербургского штаба в Twitter и в группев соцсети "ВКонтакте"."В штабе полиция. Осматривают помещение. Утверждают, что пришли по "жалобе" на расклеенные афиши с информацией о митинге 7 октября", - отметили активисты.Затем полицейские забрали Костылеву в отделение, а агитматериалы - на экспертизу, сославшись на статьи 19.3 (неповиновение полицейскому) и 20.2 (нарушение порядка проведения акции) КоАП, передаетФакт задержания подтвердил в своем Twitter руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, опубликовав фото задержания.В ночь на 3 октября петербургские полицейские задержали четырех волонтеров штаба Навального. Как сообщила "ОВД-Инфо" одна из задержанных Елена, ее и еще трех волонтеров задержали сотрудники нацгвардии. Поводом стало то, что у волонтеров были информационные материалы о митинге-встрече с Навальным, который должен пройти 7 октября.После двух часов на улице активистов привезли в 18-й отдел полиции Петербурга, где стали составлять протоколы по ст. 13.22 КоАП (распространение печатной продукции без выходных данных).Задержанным было предложено сфотографироваться, но они отказались, а после того, как в полицию приехал юрист, полицейские перестали настаивать на этом. В итоге всех задержанных отпустили спустя примерно четыре с половиной часа после задержания, без протоколов.На митинг 7 октября на Марсовом поле Навальный прийти не сможет. Он был задержан утром 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался ехать в Нижний Новгород, где у него был запланирован митинг, который местные власти поначалу согласовали, затем отозвали согласование, на основании чего посчитали мероприятие незаконным и в конечном счете задержали его участников. Глава его федерального штаба Леонид Волков был задержан в Нижнем Новгороде перед самым митингом.2 октября Симоновский суд Москвы отправил Навального под арест на 20 суток за неоднократное нарушение организации проведения митингов и демонстраций. Такой же срок в Савеловском суде столицы получил Волков.В свою очередь, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал отказ согласовывать акцию на Марсовом поле. По его мнению, призывы оппозиционера Алексея Навального выйти на митинг 7 октября являются провокацией, направленной на дестабилизацию власти, пишет ИА "Росбалт".«Неужели вы сами не видели, что это чисто провокационный подход — призывать людей незаконно выйти на улицу. Власть не должна быть дряблой и вялой, власть должна быть властью, и ей принимать решение. Это же откровенно провокаторский, подстрекательский подход: давайте выйдем. Против кого? Давайте устроим шабаш, давайте бросим детей под дубинки омоновцев. Зачем такие призывы?» — отметил Макаров.Напомним, Навальный намерен выдвинуться кандидатом в президенты и называет свои региональные штабы предвыборными. В ЦИК считают, что он лишен этого права из-за судимости. В каждом выступлении оппозиционер подчеркивает, что это противоречит конституции (по ней запрещено избираться людям, находящимся в местах лишения свободы), и намерен с помощью сторонников создать такое давление на власть, чтобы его все-таки зарегистрировали, пишет Newsru.com.