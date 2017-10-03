В Петербурге задержали координатора штаба Алексея Навального (фото)

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15:13
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дятел,кто это мы? Мигрантам,не жильё надо предоставлять,а гнать поганой метлой. Заботиться надо о своих гражданах. в «Несколько десятков мигрантов задержали во время рейда на стройке в Шушарах»
Скорее всего откупился
в «Владелец "КИА" меньше чем за сутки самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль»
в «Владелец "КИА" меньше чем за сутки самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль»
Сам не найдешь, никто не найдет! в «Владелец "КИА" меньше чем за сутки самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль»
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