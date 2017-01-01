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На Шпалерной улице прикрыли очередной интернациональный притон с мигрантками

14:28
Тэги: проституция, секс, задержания, центр, Центральный район
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Тэги: проституция, секс, задержания, центр, Центральный район
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Общество
Обсуждение темы:
«На Шпалерной улице прикрыли очередной интернациональный притон с мигрантками»
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Тоскливый Дятел Терпило 04.10 15:35 [ + 0 ]

А кто поощряет создание этих притонов? Недальновидные деятели, которые отказывают мигрантам в регистрации, трудоустройстве, получении материальной помощи, толкая их на занятие проституцией и грабежом.

Всего комментариев - 1

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