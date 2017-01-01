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«На Шпалерной улице прикрыли очередной интернациональный притон с мигрантками»

Тоскливый Дятел Терпило 04.10 15:35 [ + 0 – ]

А кто поощряет создание этих притонов? Недальновидные деятели, которые отказывают мигрантам в регистрации, трудоустройстве, получении материальной помощи, толкая их на занятие проституцией и грабежом.