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«В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину»

Тоскливый Дятел Терпило 04.10 13:35 [ + -2 – ]

Пример достойный подражания. Человек показал, как нужно защищать гостей, находящихся под его кровом.