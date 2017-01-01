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«В Петербурге начнут штрафовать за продажу вейпов подросткам »

Тоскливый Дятел Терпило 04.10 13:34 [ + 0 – ]

Правильная инициатива. Никак люди не хотят находиться в нормальном, медиатационном состоянии. Все им нужно что=то смотреть, слушать, курить, пить. Все это приводит к утрате набожности и интеллекта.