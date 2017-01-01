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«В Купчино водитель Citroen насмерть сбил немолодого велосипедиста»

Тоскливый Дятел Терпило 04.10 13:30 [ + -1 – ]

Жаль человека, конечно, но так эти велосипедисты надоели. Мешают мне вечером гулять по тротуару. Предлагаю оправдать водителя.