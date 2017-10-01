В жутком ДТП с легковушкой, микроавтобусом и фурой один человек погиб, еще четверо оказались в больнице (фото)

В том числе трое детей.

В том числе трое детей.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 3 октября около 16.10 на 129-ом километре трассы "Кола". Мужчина 1960 года рождения на автомобиле Opel Vectra выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania и микроавтобусом Volkswagen Transporter.







В результате ДТП водитель «Опеля» погиб на месте. В «Фольксвагене» пострадали четверо пассажиров: женщина 1953 года рождения, девочка 2007 года рождения и два мальчика – 2002 и 2013 годов рождения. По факту аварии проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем в Волховском районе Ленинградской области на Мурманском шоссе произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще четверо получили различные травмы, в том числе трое детей.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 3 октября около 16.10 на 129-ом километре трассы "Кола". Мужчина 1960 года рождения на автомобиле Opel Vectra выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania и микроавтобусом Volkswagen Transporter.В результате ДТП водитель «Опеля» погиб на месте. В «Фольксвагене» пострадали четверо пассажиров: женщина 1953 года рождения, девочка 2007 года рождения и два мальчика – 2002 и 2013 годов рождения. По факту аварии проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что на областной трассе автоледи на Mitsubishi вылетела на встречку и врезалась в KIA - четыре человека в больнице.





