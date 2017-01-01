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«В Ленобласти автоледи получила три года условно за смерть скутериста»

Чта-а-а?!! Нарушила правила, убила человека и получила три года условно?!! Это что, дочка какого-то чиновника?

Гребаное кривосудие, за кражу мешка картошки могут дать пять лет зоны, а за убийство на дороге самое строгое наказание это колония поселение и то в очень редких показательных случаях .