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«Неудачный секс в центре Петербурга привел юную приезжую на больничную койку»

Тоскливый Дятел Терпило 04.10 11:13 [ + -4 – ]

Подобные инциденты есть прямое следствие пренебрежительного отношения к мигрантам, отсутствия внятной политики по их ассимиляции в наше общество. Вместо того, чтобы трудоустроить людей на хорошее место, обеспечить их комфортабельным жильем, мы бросаем их на произвол судьбы. Вот Вам итог. Несчастный ребенок, не имеющий сексуального опыта, стал жертвой педофила и теперь вынужден всю жизнь страдать от этого. Предлагаю подключить к данному вопросу уполномоченного по правам ребенка, а девочку устроить на учебу в элитную гимназию.