Неудачный секс в центре Петербурга привел юную приезжую на больничную койку
10:16
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- На Шпалерной улице прикрыли очередной интернациональный притон с мигрантками
- На рынках в Купчино искали нелегальных мигрантов
- Открытие в лечении варикоза
- Попытка перебежать Каменноостровский проспект закончилась для мужчины тяжелыми травмами и больницей (фото)
- 20 взяток от студентов обернулись для доцента "корабелки" штрафом в 800 тысяч
- В Колпино неизвестный водитель ВАЗа сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
- Хозяек своры нападавших на детей собак отдадут под суд в Петербурге
- В Купчино водитель Citroen насмерть сбил немолодого велосипедиста
- В Петербурге начнут штрафовать за продажу вейпов подросткам
- В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину
- На Дачном опрокинулась бетономешалка - водитель грузовика получил тяжелые травмы (фото)
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«Неудачный секс в центре Петербурга привел юную приезжую на больничную койку»
Новые в начале | Новые в конце
Тоскливый Дятел Терпило 04.10 11:13 [ + -4 – ]
Подобные инциденты есть прямое следствие пренебрежительного отношения к мигрантам, отсутствия внятной политики по их ассимиляции в наше общество. Вместо того, чтобы трудоустроить людей на хорошее место, обеспечить их комфортабельным жильем, мы бросаем их на произвол судьбы. Вот Вам итог. Несчастный ребенок, не имеющий сексуального опыта, стал жертвой педофила и теперь вынужден всю жизнь страдать от этого. Предлагаю подключить к данному вопросу уполномоченного по правам ребенка, а девочку устроить на учебу в элитную гимназию.
Всего комментариев - 2
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
18:03, 26 сентября
В Ленобласти мужчина, который бросил оземь 8-летнего мальчика, ранее избившего его сына, стал фигурантом уголовного дела
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками
В Петербурге задержана владелица карликового пинчера, ударившая ногой трехлетнего ребенка на детской площадке. Подробности
Разбойник, угрожавший сотрудницам микрофинансовых организаций гранатой и ножом, три года проведет в колонии (8/+0)
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками (20/+0)
СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье (14/+0)
13:04 В Ленобласти муниципальный депутат, пытаясь отбить у полиции своих нелегальных работников, протаранил трактором служебную машину (1/+1)
15:15, 3 октября Петербург 4 октября перейдет на постоянное отопление (3/+3)
14:24, 3 октября Академик РАН Дубина возглавил комитет по здравоохранению Петербурга (2/+2)
Подписка
на новости
на новости
дятел,кто это мы? Мигрантам,не жильё надо предоставлять,а гнать поганой метлой. Заботиться надо о своих гражданах. в «Несколько десятков мигрантов задержали во время рейда на стройке в Шушарах»
Скорее всего откупился
в «Владелец "КИА" меньше чем за сутки самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль»
в «Владелец "КИА" меньше чем за сутки самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль»
Сам не найдешь, никто не найдет! в «Владелец "КИА" меньше чем за сутки самостоятельно нашел свой угнанный автомобиль»
5
5