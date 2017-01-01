Повешенную на дереве мумию нашли в лесу у Московского шоссе

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Обсуждение темы:

«Повешенную на дереве мумию нашли в лесу у Московского шоссе»

Hиф-Hиф 04.10 10:14 [ + -3 – ]

Хозяйке на заметку.



Коль скоро в этом месте так качественно завялилась мумия, то, видимо, там классно получится вялить рыбу и протчие вкусняшки ;-))

Неzнайка. 04.10 10:48 [ + 3 – ]

Ниф, ты в порядке? Аль хворь приключилась?

Тоскливый Дятел Терпило 04.10 11:15 [ + -1 – ]

Не исключено, что эту мумию могли бы привезти из гробницы фараона в Египте и повесить для проветривания.